Россия рассчитывает посредством контактов со сторонами обеспечить выполнение соглашения о прекращени

В ходе встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян обсудил выполнение достигнутой 10 октября договоренности о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях не соблюдается в полной мере, боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются.

“По инициативе президента России Владимира Путина мы прошлую пятницу и субботу вместе с нашим азербайджанским коллегой провели в этом здании. Достигнута важная договоренность. Но мы видим, что это соглашение полностью не соблюдается, боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, как с Вами, так и с Азербайджаном, в том числе и через Министерства обороны, обеспечат выполнение договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате”, - сказал Лавров.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

Азербайджан, проигнорировав режим прекращения огня, согласованный при посредничестве России, с 10 октября, попирая свои договоренности, продолжает ракетный обстрел мирных населенных пунктов, больших городов. Также совершает атаки и артобстрелы на северном и южном направлениях линии соприкосновения. С 10 октября Гадрут подвергается сильным атакам азербайджанских сил. Бои продолжаются.