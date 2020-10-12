Мнацаканян отметил необходимость прекращения огня и подчеркнул роль России в этом вопросе

Азербайджан не выполняет согласованные в Москве обязательства по прекращению огня. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что то, с чем столкнулся народ Нагорного Карабаха, является воплощением экзистенциальной опасности, которая зрела десятилетиями и о которой постоянно говорится. “Нам удалось добиться определенных результатов благодаря участию президента Российской Федерации Владимира Путина. Нам удалось согласовать совместное заявление о прекращении огня на министерском уровне. Мы ценим Ваш личный вклад и вклад президента Российской Федерации, благодаря чему нам удалось добиться такого результата”, - сказал Мнацаканян. Министр подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и особо подчеркнул роль России в этом вопросе. “К сожалению, на данный момент мы фактически не можем констатировать полное прекращение огня. Буквально до приезда сюда все еще поступала информация, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня. В этом смысле я хочу подчеркнуть важность введения механизмов верификации, с помощью которых мы сможем добиться сохранения режима прекращения огня”, - сказал Мнацаканян. Глава МИД Армении вновь подчеркнул, что широкомасштабная агрессия Азербайджана против народа Арцаха продолжается с 27 сентября. “В то же время открыто демонстрируются реальные цели силового урегулирования нагорно-карабахского конфликта”, - сказал Мнацаканян, подчеркнув, что стремление к физическому уничтожению Арцаха уже не является секретом. Министр иностранных дел Армении представил Сергею Лаврову данные о жертвах среди гражданского населения, о масштабах ущерба, нанесенного инфраструктурам, о применении против мирного населения Арцаха артиллерии, ракет, беспилотников и авиации. “Есть жертвы и вследствие применения Азербайджаном кассетных бомб”, - добавил Зограб Мнацаканян.