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Президент Арцаха проводит встречи с ополченцами

Президент Арцаха проводит встречи с ополченцами

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян рассказал, что он проводит встречи с ополченцами, в военные действия вовлечены и участники первой Арцахской войны.

“Ситуация остается тяжелой. Я провожу встречи с ополченцами. Мы все, как один, должны подняться на борьбу. На алтарь поставлен вопрос спасения Родины. Вовлекаем в борьбу и участников первой арцахской войны. Я благодарен за проявленные нашим народом готовность сплоченность в деле защиты Родины”, - как передает «Арменпресс», сказал Арутюнян.

Азербайджан вновь ведет наступательные операции по разным направлениям Арцахского фронта. Армия обороны для их пресечения принимает адекватные меры. В районе Гадрута продолжаются широкомасштабные боевые действия.


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