Додон планирует провести парламентские выборы в Молдавии в начале лета

Досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимо провести в конце весны или начале лета, когда власти справятся с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.

Ранее Додон заявлял, что парламент должен быть распущен сразу после президентских выборов, досрочные выборы депутатов он предлагал провести в период с февраля по март. Согласно местному законодательству, провести досрочные парламентские выборы не получится раньше весны 2021 года,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Выборы (парламента – ред.) нужно проводить во второй половине весны или в начале лета, когда мы справимся с коронавирусом. После президентских выборов мы соберемся с партиями, обсудим, есть ли возможность поддержать это правительство до лета, чтобы провести досрочные выборы парламента в спокойной обстановке", - сказал Додон.

При этом президент отметил, что депутаты могут не захотеть и дальше поддерживать кабмин во главе с премьером Ионом Кику. В этой ситуации парламент может быть распущен раньше, поскольку сформировать новый кабмин депутаты не смогут из-за отсутствия стабильного правящего большинства.

Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают коалицию. Всего в парламенте республики 101 депутат, для стабильного парламентского большинства нужны голоса минимум 51 депутата.