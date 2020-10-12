Под давлением Анкары Баку срывает миссию РФ по Карабаху: Вагаршак Арутюнян

ЕРЕВАН, 12 октября. /ТАСС/. Азербайджанские власти под непосредственным давлением Турции срывают посредническую миссию России по Нагорному Карабаху, утверждает главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, бывший министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян. По его мнению, таким образом Баку пытается повысить роль Анкары в урегулировании конфликта, отметил он в интервью корр. ТАСС.

"В Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) в настоящее время идут ожесточенные бои, несмотря на то, что при посредничестве РФ в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию РФ с целью повысить роль Турции в урегулировании конфликта", - отметил он.

По словам Арутюняна, повреждением того, что Баку под давлением Анкары срывает посредническую миссию по Карабаху является то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о повышении роли Турции в урегулировании конфликта. "Становится ясно, что это выработанная стратегическая совместная политика Анкары и Баку, направленная на снижение роли РФ и в конечном итоге полном вытеснение с Южного Кавказа", - добавил он. Как отметил советник премьера Армении, "данная цель может быть достигнута только в том случае, если турецко-азербайджанскому тандему удастся используя карабахский вопрос нейтрализовать Армению в регионе".