В Москве проходит встреча Мнацаканян – Лавров

В Москве проходит встреча министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Об этом сообщает корреспондент «Арменпресс». Визит, носит официальный характер, он - запланированный и готовился в течение долгого времени. В Москве предстоит и встреча министра иностранных дел Республики Армения с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи в МИД России будет обсужден весь спектр двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, сотрудничества в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, в Организации черноморского экономического сотрудничества и в других международных организациях.

Состоится предметный обмен мнениями по международным и региональным вопросам. Будет обсуждено выполнение реализации программы консультаций между МИД России и МИД Армении в 2020 -2021 годах. Ключевой темой встречи будет - обсуждение вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. С целью развития договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече глав МИД Армении, России и Азербайджана, состоявшейся с 9 по 10 октября 2020 г. в Москве, будет продолжен диалог по снижению напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления предметного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.