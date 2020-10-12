Турецкое судно отправится на сейсморазведку недалеко от островов Греции

Турецкое судно Oruc Reis будет с 12 до 22 октября заниматься сейсмической разведкой в Восточном Средиземноморье, недалеко от островов Греции, сообщает управление океанографии, гидрографии и навигации военно-морских сил Турции.

Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex). В сообщении говорится, что Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman AND Cengizhan. Газета Daily Sabah отмечает, что разведка будет проводиться к югу от греческого острова Кастелоризо.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на эту информацию в Twitter, написав название судна,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

В последнее время резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.

Вскоре после того, как Анкара вывела исследовательское судно Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить зондирующие контакты с Турцией, прерванные в 2016 году, и в ближайшее время провести 61-й раунд контактов.