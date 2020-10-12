Да будет мир: Артур Григорян посвятил родине песню
12:17, 12 Октябрь, 2020
Народный артист Республики Армения композитор Артур Григорян опубликовал свою новую песню “Вечная Родина”, которою он всем желает мира и подчеркивает, что своей самобытностью мы все обязаны нашей Родине.
Как сообщает «Арменпресс», видеоклип песни уже опубликован в Интернете. Слова песни Артура Григоряна написала Анита Ахвердян, оранжировка сделана “КаренСевак Продакшн”, монтаж - Эдуарда Матенцяна, режиссер клипа - Артур Манукян.
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