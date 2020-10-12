В Индии число случаев коронавируса превысило 7,1 миллиона

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 66,7 тысячи, общее число заболевших превысило 7,12 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у 7,76 миллиона человек.

Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 994 тысяч тестов медики выявили более 71 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6,1 миллиона человек,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Лечение в больницах проходят более 861 тысячи человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на 5,6 тысячи человек. Число умерших превысило 109 тысяч, за сутки от болезни скончались 816 человек.

Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.