Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Рахмон получил 90,92% голосов на выборах президента Таджикистана

Рахмон получил 90,92% голосов на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон на выборах президента Таджикистана получил 90,92% голосов избирателей. Об этом в понедельник на брифинге сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92% [голосов]", - сообщил Худоерзода. По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 85,39%,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"В ходе выборов президента Таджикистана не поступило ни одной жалобы", - сообщил глава центризбиркома.

По предварительным итогам выборов президента Таджикистана, четыре кандидата из пяти набрали менее 8%. По данным главы Центризбиркома, Рустам Латифзода от Аграрной партии получил 3,03%, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии - 1,49%, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ - 2,19% и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии - 1,17%.

11 октября в Таджикистане состоялись выборы президента страны. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов. Окончательные итоги огласят в течение 10 дней.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации