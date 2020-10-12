СМИ: Трамп до выборов намерен ежедневно проводить мероприятия в рамках своей кампании

Президент США Дональд Трамп намерен вплоть до выборов каждый день принимать участие в мероприятиях в рамках своей предвыборной кампании. Об этом сообщил в воскресенье со ссылкой на источники новостной портал Axios.

По его данным, предвыборный штаб республиканца составляет график исходя из этого желания главы государства, однако не все поддерживают его идею. "Он собирается убить себя", - заявил Axios один из советников Трампа.

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 57% респондентов готовы проголосовать на предстоящих выборах за кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Действующему главе государства свой голос отдали бы 41% опрошенных. Опубликованные в воскресенье результаты опроса телекомпании ABC и газеты The Washington Post показывают, что Байден опережает Трампа по популярности на 12 процентных пунктов. Как полагает Axios, нынешний глава Белого дома считает, что насыщенная предвыборная кампания поможет ему сократить этот разрыв,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

По данным портала, в предвыборном штабе президента также обеспокоены тем, что он может лишиться поддержки пожилых американцев после своих заявлений о том, что коронавируса не надо бояться. "Что касается пожилых, это было настоящим провалом, когда он сказал не беспокоиться о вирусе и не позволять ему брать контроль над вашей жизнью", - сказал Axios советник американского лидера.

Согласно графику, распространенному ранее Белым домом, в понедельник Трамп впервые после выявления у него коронавируса выступит на предвыборном митинге перед сторонниками. Мероприятие пройдет во Флориде. Как пишет Axios, во вторник глава государства намерен посетить Пенсильванию, а на следующий день - Айову. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.