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Азербайджан в результате ночных атак на Арцах понес огромные потери живой силы и военной техники

Азербайджан в результате ночных атак на Арцах понес огромные потери живой силы и военной техники

В результате неудавшегося прорыва через линию фронта Арцаха в ночь с 11 на 12 октября вооруженные силы Азербайджана понесли большие потери в живой силе и в технике.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах.

“Ночью на всех направлениях линии фронта сохранялась относительно стабильная напряженность. Противник особенно активно действовал на северном, северо-восточном и южном направлениях. Все попытки сил противника изменить оперативно-тактическую обстановку в свою пользу были пресечены частями Армии обороны. Противник понес большие потери живой силы и военной техники.

Утром противник возобновил стрельбу в сопровождении артиллерийского огня, которая также была подавлена в результате адекватных действий частей Армии обороны”, - сказали в Минобороны Арцаха.


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