Ночь на передовой в Арцахе была относительно стабильно напряженной

В ночь с 11 на 12 октября ситуация в зоне арцахо-азербайджанского конфликта была относительно стабильно напряженной.

Как сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, Азербайджан на данный момент интенсивно обстреливает южную линию фронта.