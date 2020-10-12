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Ночь на передовой в Арцахе была относительно стабильно напряженной

Ночь на передовой в Арцахе была относительно стабильно напряженной

В ночь с 11 на 12 октября ситуация в зоне арцахо-азербайджанского конфликта была относительно стабильно напряженной.

Как сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, Азербайджан на данный момент интенсивно обстреливает южную линию фронта.


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