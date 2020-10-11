Азербайджан обстрелял перевозящую раненых машину скорой помощи

Министр здравоохранения Арсен Торосян направил письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебреисусу в связи с военной агрессией Азербайджана против Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минздрава Армении, в своем письме Арсен Торосян отметил, что агрессия Азербайджана происходит на фоне глобального кризиса здравоохранения, что серьезно препятствует национальным, региональным, глобальным реакциям на болезнь коронавируса и способствует распространению вируса.

«Сегодня, когда мир борется с эпидемией COVID-19, международное сообщество сосредотачивает свои усилия на смягчении социально-экономических последствий эпидемии, когда все лидеры, включая Генерального секретаря ООН, призывают к глобальному прекращению огня, вооруженные силы Азербайджана развязали широкомасштабные воздушные, ракетные и наземные удары вдоль линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, по гражданским поселениям, инфраструктуре и школам, в том числе в столице Степанакерте, в результате чего мы имеем много жертв среди гражданского населения и разрушений», - написал Торосян.

По словам министра здравоохранения, военное наступление, развязанное Азербайджаном против гражданского населения Нагорного Карабаха и осуществляемое непосредственно при участии поддерживаемых Турцией иностранных боевиков-террористов, привело к сильнейшей разрушительной эскалации конфликта в регионе с 1990-х годов.

«Несмотря на постоянные бомбардировки гражданской инфраструктуры, в том числе гуманитарных и экологических объектов, наш медицинский персонал выполняет свои обязанности по борьбе за жизни и здоровье раненых, в том числе иностранных журналистов, получивших тяжелые ранения в результате преднамеренных нападений азербайджанских вооруженных сил. К сожалению, ряд медиков также были смертельно ранены при исполнении служебных обязанностей. 11 октября, когда было объявлено о прекращении огня, даже тогда Азербайджан нацелился на перевозившую раненых машину скорой помощи», - написал Торосян.

Министр здравоохранения сообщил, что в настоящее время мир является свидетелем гуманитарной катастрофы в Республике Арцах, когда гражданское население лишено элементарных медицинских услуг, боится бомбардировок и ракетных обстрелов.

«Все гражданское население, включая детей и стариков, находится в постоянной опасности лишиться жизни и здоровья.

Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения, ведущего координатора по борьбе с COVID-19, принять соответствующие меры для прекращения гуманитарной катастрофы, вызванной военной агрессией Азербайджана, и предотвращения эскалации второй волны COVID-19.

Если эта массовая военная агрессия со стороны Азербайджана будет и дальше направлена против гражданского населения и инфраструктуры Нагорного Карабаха, мировое сообщество здравоохранения не сможет защитить уязвимые группы от разрушительного воздействия вируса», - заключил Торосян.