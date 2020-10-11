Арцрун Ованнисян представил подробности ночного обстрела Степанакерта

В ночь на 10 октября Степанакерт был обстрелян крупнокалиберными системами залпового огня. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Прошлой ночью Степанакерт подвергся обстрелу крупнокалиберными СЗО», - сказал Ованнисян.

10 октября Азербайджан, нарушив соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, обстрелял ракетами ряд городов Арцаха, включая столицу Степанакерт.