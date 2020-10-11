Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

Арцрун Ованнисян представил подробности ночного обстрела Степанакерта

Арцрун Ованнисян представил подробности ночного обстрела Степанакерта

В ночь на 10 октября Степанакерт был обстрелян крупнокалиберными системами залпового огня. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Прошлой ночью Степанакерт подвергся обстрелу крупнокалиберными СЗО», - сказал Ованнисян.

10 октября Азербайджан, нарушив соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, обстрелял ракетами ряд городов Арцаха, включая столицу Степанакерт.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации