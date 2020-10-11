Арцрун Ованнисян представил подробности ночного обстрела Степанакерта
22:31, 11 Октябрь, 2020
В ночь на 10 октября Степанакерт был обстрелян крупнокалиберными системами залпового огня. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Прошлой ночью Степанакерт подвергся обстрелу крупнокалиберными СЗО», - сказал Ованнисян.
10 октября Азербайджан, нарушив соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, обстрелял ракетами ряд городов Арцаха, включая столицу Степанакерт.
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