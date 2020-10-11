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Турецкие истребители F-16 продолжают сопровождать удары азербайджанских беспилотников

Турецкие истребители F-16 продолжают сопровождать удары азербайджанских беспилотников

Турецкие истребители F-16 продолжают сопровождать и прикрывать удары азербайджанских беспилотников по Арцаху. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 11 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Турецкие ВВС продолжают руководить операциями ВВС Азербайджана, в частности, контролируя пункты управления воздушным движением, в сопровождении 6 турецких истребителей F-16 азербайджанские БПЛА турецкого и израильского производства наносят удары по инфраструктуре, каналам связям и Вооруженным силам Арцаха. Эти действия пресекаются средствами ПВО Армии обороны», - сказал Ованнисян.


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