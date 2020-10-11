Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

Премьер-министр Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян предоставил информацию о развитии событий после объявленного 10 октября прекращения огня по гуманитарным соображениям. Он выразил обеспокоенность в связи непрекращающимся ракетным обстрелом Степанакерта и нарушением соглашения о прекращении огня со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Канцлер Германии выразила глубокую озабоченность в связи с напряженной ситуацией.

Премьер-министр Республики Армения подчеркнул важность осуществления права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.