Мирзоян представил Володину сложившуюся в результате азербайджанской агрессии ситуацию

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с председателем Госдумы ФС РФ Вячеславом Володиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель парламента Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате продолжающейся азербайджанской агрессии.