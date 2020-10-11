Мирзоян представил Володину сложившуюся в результате азербайджанской агрессии ситуацию
21:39, 11 Октябрь, 2020
Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с председателем Госдумы ФС РФ Вячеславом Володиным.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель парламента Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате продолжающейся азербайджанской агрессии.
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