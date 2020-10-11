В Арцахе нанесен серьезный ущерб 5800 объектам недвижимости

Предварительные исследования офиса омбудсмена Арцаха показывают, что в результате целенаправленных ударов Азербайджана в Арцахе были серьезно повреждены более 5800 единиц недвижимости (дома, магазины и т.д.), более 520 автомобилей и около 960 объектов инфраструктуры, общественных и производственных зданий. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«Особенно с 3 октября Азербайджан целенаправленно наносил удары по жизненно важным объектам, в частности, электросетям, производственной системе, водоснабжению, газоснабжению, системам связи, с применением высокоточного оружия. В этой сфере нанесен ущерб как минимум на десятки миллионов долларов», - сказал Бегларян.

Он отметил, что даже поставки продуктов питания были мишенью для Азербайджана.

«В отдельных случаях мы фиксировали, что нападениями подвергались даже склады с продуктами, а это означает, что они делали все возможное, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу среди населения, чтобы население не могло удовлетворить свои основные повседневные потребности», - сказал Бегларян.