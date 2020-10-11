В Гадруте азербайджанцы вчера убили 4 мирных жителей 

В городе Гадрут Республики Арцах 10 октября азербайджанские вооруженные силы убили четырех мирных жителей. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции 11 октября защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«После того, как вчера было достигнуто соглашение о прекращении огня, в Гадрут проникла диверсионная азербайджанская группировка. По некоторым данным, при участии наемников-террористов население города подверглось террору: подожжены некоторые дома, убиты мирные жители. По состоянию на вчерашний день у нас была информация о двух убитых: молодом человеке с ограниченными возможностями и его матери, которые были расстреляны.

Недавно мы получили информацию о двух других гражданских лицах - Нвере Григоряне и Артеме Мирзояне, которые также были убиты. Первые два мирных жителя были убиты в своем доме, что значит, что враги просто ворвались в дом и расстреляли их», - сказал Бегларян.

Он добавил, что на теле молодого человека с ограниченными возможностями огнестрельные ранения в нескольких местах, в том числе в области ладони, что говорит о том, что он либо протянул руку, пытаясь защититься, либо показывал ладони, чтобы сказать, что не вооружен, а азербайджанцы прострелили ему руку.

«Это терроризм, военное преступление, мы должны выяснить обстоятельства, добиться, чтобы преступники понесли наказание», - сказал Артак Бегларян.