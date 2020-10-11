Армянская сторона не обстреливала санитарную машину: очередная ложь Азербайджана

Министерство обороны Республики Армения опровергает утверждения Азербайджана о том, что Вооруженные силы Армении якобы пытались атаковать в направлении Гадрута и Джабраила и открыли огонь по санитарной машине с белым флагом с отличительными знаками, которая занималась сбором тел на территории, контролируемой Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Минобороны Армении в Facebook.

«Заявления руководства Азербайджана о том, что Вооруженные силы Армении якобы пытались осуществить атаку в направлении Гадрута и Джебраила и открыли огонь по санитарной машине с белым флагом, которая собирала тела в районе, контролируемом Азербайджаном, являются безосновательными и преследуют цель обвинить армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня в гуманитарных соображениях», - говорится в заявлении.

Минобороны отмечает, что в совместном заявлении, принятом на уровне министров иностранных дел 10 октября, четко говорится, что обмен телами и пленными лицами должен осуществляться при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК). В настоящее время этого не происходит из-за продолжающихся боевых действий вооруженных сил Азербайджана.

«Мы рассматриваем обвинения азербайджанской стороны как примитивную провокацию и привлекаем внимание заинтересованных сторон к данному факту», - отметили в Минобороны.