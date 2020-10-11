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Есть доказательства посягательств ВС Азербайджана на тела военнослужащих АО Арцаха: омбудсмен

Есть доказательства посягательств ВС Азербайджана на тела военнослужащих АО Арцаха: омбудсмен

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян рассказал о посягательствах военнослужащих Азербайджана в отношении тел военнослужащих Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции омбудсмен Арцаха отметил, что уже есть информация из открытых и закрытых источников о том, что тела некоторых военнослужащих Армии обороны Арцаха находятся у ВС Азербайджана.

«Есть доказательства того, что Азербайджан совершил определенные посягательства в отношении тел наших военнослужащих, что строго запрещено международным гуманитарным правом. Конечно, когда у нас появятся более подробные доказательства, мы их представим», - сказал Бегларян.

По его словам, международное сообщество обязано принять все возможные меры для предотвращения подобных посягательств и зверств.

«Если такие случаи будут зарегистрированы, то соответствующее наказание должно быть применено международным сообществом», - заключил Бегларян.


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