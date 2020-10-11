АО отлично выполняет поставленную перед ней задачу: Ваграм Погосян

Армия обороны Арцаха отлично выполняет поставленную перед ней задачу. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян, коснувшись предпринятых Азербайджаном на юге атак.

«На южном направлении снова беспокойно, но Армия обороны отлично выполняет поставленную перед ней задачу», - написал Погосян.