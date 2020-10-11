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В результате ночного обстрела Мартуни погиб один мирный житель

В результате ночного обстрела Мартуни погиб один мирный житель

В результате ракетного обстрела города Мартуни азербайджанскими войсками в ночь после объявления о прекращении огня погиб один мирный житель, также нанесен ущерб жилым домам. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.


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