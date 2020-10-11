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Стабильность Армении и Азербайджана является одним из приоритетов для России: Захарова 

Стабильность Армении и Азербайджана является одним из приоритетов для России: Захарова 

Россия, отстаивая свои национальные интересы, крайне заинтересована в стабильной обстановке в Азербайджане и Армении. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов - они у нас есть, и мы их отстаиваем, в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными", - сказала она.


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