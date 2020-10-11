Премьер-министр провел встречу с членами Совета НС Армении

Премьер-министр Никол Пашинян в Национальном Собрании провел встречу с членами Совета НС - председателем парламента Араратом Мирзояном, руководителями фракций и председателями постоянных комиссий. Во встрече принял участие также министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены сложившаяся в результате развязанной Азербайджаном войны ситуация и дальнейшие шаги в области внешней политики, в том числе на парламентских площадках.