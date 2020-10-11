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Армянская сторона соблюдает соглашение о прекращении огня. МО опровергает утверждения Азербайджана

Армянская сторона соблюдает соглашение о прекращении огня. МО опровергает утверждения Азербайджана

Армянская сторона не наносила ударов по селам Агдамского, Тартарского, Агджабединского и Физулинского  районов Азербайджана.

Об этом в беседе с Арменпресс заявила пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян, опровергнув очередную дезинформацию Азербайджана о том, что якобы армянская сторона обстреливает  азербайджанские села.

«Такого нет, армянская сторона соблюдает режим прекращения огня», - сказала Шушан  Степанян.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими удерживаемыми лицами - с одобрения  Международного комитета  Красного Креста (МККК) и в соответствии с  критериями. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения, в соответствии с основными принципами урегулирования и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», - говорится в заявлении.

10 октября Азербайджан неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня, нанося удары по столице Арцаха Степанакерту, городам Шуши и Мартуни.

Утром 11 октября президент Арцаха Араик Арутюнян объявил, что в некоторых местах на линии фронта ведутся небольшие позиционные боевые действия, перестрелки и используется малая артиллерия.

Норайр Шогикян

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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