Вооружение Азербайджана со стороны Турции и Израиля нарушило баланс в регионе: Затулин

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает возобновление широкомасштабных военных действий в Нагорном Карабахе гораздо более серьезным, чем предыдущие, поскольку на этот раз в конфликт вовлечена Турция, которая является союзником Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, в ходе программы «Большая игра» российского «Первого канала» Затулин отметил, что Турция раньше Азербайджана говорит, что нужно делать.

«Напомню, что совместное заявление президентов России, США и Франции было сразу отвергнуто президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Еще не успел высказаться президент Азербайджана, как Эрдоган заявил, что не следует прекращать огонь», - сказал Затулин.

По его мнению, есть нечто более циничное, чем цинично поставлять оружие обеим сторонам, - это поставлять оружие одной стороне. «И вот этим и занимается Турция, этим и занимается Израиль, который поставляет (Азербайджану - ред.) оружия больше, чем Россия. Что касается России, то она как раз своими поставками поддерживала баланс, который существует в этом регионе. Этот баланс, очевидно, нарушен, именно это стало поводом возобновления военных действий», - сказал Затулин.

Депутат Госдумы России очень рассчитывает, что, несмотря на то, что, как это часто бывает, после договоренности между Арменией и Азербайджаном происходят стычки, стороны обвиняют друг друга в нарушениях, все-таки идея о прекращении огня, переходе к мирным переговорам будет набирать силу, и в конечном итоге заставит свернуть всякие военные планы.