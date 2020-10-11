Папа Римский Франциск осудил обстрел церквей

В завершение молитвы, произнесенной из окна папской резиденции 11 октября, Папа Франциск упомянул ситуацию в Арцахе и осудил обстрел церквей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает VaticanNews.

Папа высоко оценил соглашение между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня из гуманитарных соображений - в целях достижения значимого мирного соглашения. Он призвал к соблюдению режима прекращения огня, отметив однако, что оно «чрезвычайно хрупкое». Папа Римский отметил, что скорбит по человеческимпотерям, перенесенным страданиям, а также разрушение домов и церквей.

«Я молюсь и приглашаю вас молиться за жертв и за всех тех, чья жизнь находится в опасности», - сказал Папа.

8 октября Азербайджан нанес удар по церкви Казанчецоцв Шуши. Опубликованы фактические данные, свидетельствующие о разрушениях, также ранены российские журналисты. С 27 сентября Азербайджан подвергает нападениям гражданские поселения и школы, в результате чего ранены и убиты мирные жители Арцаха и Армении.