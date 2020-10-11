Число смертей от коронавируса в РФ за неделю составило 1 239. Это максимум за всю пандемию

Число зарегистрированных за неделю смертей из-за коронавируса в России оказалось максимальным с начала пандемии - 1 239, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Предыдущий недельный максимум был зафиксирован 6-12 июля, когда в стране подтвердили 1 174 летальных исходов из-за нового заболевания,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С 28 сентября по 4 октября штаб сообщил о 1 034 смертях. Таким образом, если на прошлой неделе в России из-за коронавируса умирали в среднем 148 человек в сутки, то на этой - 177.

Вместе с тем условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) по итогам недели снизилась, опустившись с 1,76% до минимального с середины сентября значения - 1,74%. Это может быть связано с тем, что рост числа заразившихся сейчас заметно превышает рост количества смертей.

Данные оперативного штаба при этом являются неполными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.