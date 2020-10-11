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Консолидация национальных усилий: самолет с гуманитарной помощью из Лос-Анджелеса уже в Армении

Консолидация национальных усилий: самолет с гуманитарной помощью из Лос-Анджелеса уже в Армении

11 октября специальный рейс, организованный ArmeniaFund, доставил из Лос-Анджелеса в Армению около 20 тонн медикаментов, хирургическое и медицинское оборудование, мобильное рентгеновское оборудование, больничные койки, спальные мешки, теплую зимнюю одежду, портативные генераторы (подробный отчет будет представлен  скоро).

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в фонде «Айастан».

«В ближайшие дни в Ереван прибудет и второй грузовой самолет, благодаря которому на родину будет доставлено 40 тонн гуманитарной помощи.

Медицинский персонал, включая травматологов и хирургов, прибудет в Армению для оказания нуждающимсянеотложной медицинской помощивместе со своими местными коллегами.

Эти переводы координирует партнер Фонда - ArmeniaFund.

«Присоединяйтесь к Всеармянскому движению и сделайте пожертвование сейчас», - говорится в сообщении.


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