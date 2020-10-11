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Лавров и Чавушоглу подчеркнули необходимость выполнения положений московского заявления

Лавров и Чавушоглу подчеркнули необходимость выполнения положений московского заявления

По инициативе турецкой стороны, 11 октября состоялся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Турции МевлутомЧавушоглу.

КакпередаетАрменпресс,об этом сообщает официальный сайт МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта по итогам трехсторонних переговоров, прошедших в Москве 9-10 октября. Подчеркнута необходимость строгого выполнения министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана всех положений совместного заявления от 10 октября.

Российская сторона подтвердила готовность продолжить активные посреднические усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта с учетом положений Московского заявления.


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