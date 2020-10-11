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Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 500 тыс.

Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 500 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Иране превысило 500 тыс. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения и медицинского образования страны.

По его данным, общее число инфицированных коронавирусом на настоящий момент составляет 500 075. Минздрав Ирана сообщил, что за минувшие сутки в стране зафиксировано 3 822 новых случая заражения коронавирусом.


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