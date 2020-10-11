Эпидемиолог: в Тбилиси могут ввести ограничения из-за коронавируса

Вопрос введения широкомасштабных ограничений в Тбилиси из-за увеличения числа заболевших рассматривается, но решение пока не принято, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе во время пресс-конференции в соцсети Facebook.

Ситуация в столице Грузии внушает тревогу эпидемиологам. Если накануне было выявлено 134 новых случая инфицирования, то сегодня уже 179, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Решение об ограничениях и о том, какого масштаба и какими они будут, принимает координационный совет. Точечные ограничения осуществляются. Что касается широкомасштабных ограничений – это обсуждается. Я надеюсь, решение будет принято в понедельник на заседании координационного совета", - сказал Гамкрелидзе, отвечая на вопрос о введении ограничений в Тбилиси.

По его словам, главное значение ограничения имеют для бизнеса, но тут сами руководители должны позаботиться о соблюдении своими сотрудниками правил безопасности, чтобы бизнес продолжал работать.

При этом главный эпидемиолог страны отметил, что при разговоре об ограничениях речь не идет о всеобщем карантине.

По официальном данным, с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии им заразились 10 752 человека, из них выздоровели 5 866. Скончались 72 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.