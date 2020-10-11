Президент Арцаха высоко оценил работу медиков в условиях войны

11 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян вместе с министром территориального управления и инфраструктуры РА Суреном Папикяном посетили ряд медицинских учреждений и встретились с медперсоналом.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства высоко оценил профессиональную работу, проделанную медиками в тяжелых условиях войны, отметив, что их самоотверженность в эти дни заслуживает только похвалы. Президент Арутюнян также выразил особую благодарность врачам, прибывшим из Армении и Диаспоры, считая их совместную работу с арцахскими партнерами символом национального единства.

Араик Арутюнян заявил, что военной агрессии Азербайджана нет никакого оправдания, и международное сообщество должно занять очень четкую позицию относительно сложившейся ситуации.