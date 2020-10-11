В Первопрестольном Св. Эчмиадзине вознесена молитва о воцарении мира

Под предводительством Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина IIдуховные отцы Св. Эчмиадзина приняло участие в Бессмертной литургии в монастыре Святой Гаяне.

Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестола.

По окончании Святой литургии Его Святейшество возглавил молитву о мире, которая должна состояться в тот же день во всех церквях епархий Армении и Диаспоры.

Армянский Патриарх, члены Первопрестольной и присутствующие верующие в совместной молитве просили Господа сохранить в безопасности Армению, Арцах, и неприступными- границы нашей Родины, а армянских воинов - сильными и стойкими защитниками.

Присутствующие возносили молитвы Богу об исцелении раненых, о храбрых воинах, погибших в результате мучений, об упокоении душсынов армянских, павших жертвами ужасной войны.

Перед молитвенной церемонией Католикос Всех Армян передал присутствующим свое послание.

Полный текст послания читайте на армянском по ссылке