В Первопрестольном Св. Эчмиадзине вознесена молитва о воцарении мира
Под предводительством Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина IIдуховные отцы Св. Эчмиадзина приняло участие в Бессмертной литургии в монастыре Святой Гаяне.
Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестола.
По окончании Святой литургии Его Святейшество возглавил молитву о мире, которая должна состояться в тот же день во всех церквях епархий Армении и Диаспоры.
Армянский Патриарх, члены Первопрестольной и присутствующие верующие в совместной молитве просили Господа сохранить в безопасности Армению, Арцах, и неприступными- границы нашей Родины, а армянских воинов - сильными и стойкими защитниками.
Присутствующие возносили молитвы Богу об исцелении раненых, о храбрых воинах, погибших в результате мучений, об упокоении душсынов армянских, павших жертвами ужасной войны.
Перед молитвенной церемонией Католикос Всех Армян передал присутствующим свое послание.
Полный текст послания читайте на армянском по ссылке
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