В ближайшие дни столбик термометра поднимется на 2-4 градуса
14:25, 11 Октябрь, 2020
На территории Армении днем 11-го октября и 12-16 октября ожидается погода без осадков.
Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга.
12-16 октября ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Днем 11-го октября и 12-14 октября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.В Ереване днем 11-го октября и с 12-16 октября ожидается погода без осадков.
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