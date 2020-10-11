В ближайшие дни столбик термометра поднимется на 2-4 градуса

На территории Армении днем 11-го октября и 12-16 октября ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга.

12-16 октября ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Днем 11-го октября и 12-14 октября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

В Ереване днем 11-го октября и с 12-16 октября ожидается погода без осадков.