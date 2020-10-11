Ответ АО будет несоразмерно жестким, если Азербайджан продолжит нарушать режим прекращения огня

Если Азербайджан продолжит нарушать режим прекращения огня в гуманитарных целях и начнет наступательные операции, реакция Армии обороны будет непропорционально жесткой.

Как передает Арменпресс, с таким заявлением выступила Армия обороны Арцаха.

«10 и 11 октября Азербайджан продолжал ракетный и артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов в Арцахе, поражая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Армия обороны Республики Арцах привержена достигнутому соглашению о прекращении огня в гуманитарных целях. Если Азербайджан продолжит нарушать гуманитарный режим прекращения огня и начнет наступательные операции, ответ Армии обороны будет несоразмерно жестким», - говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.