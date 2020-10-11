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Ответ АО будет несоразмерно жестким, если Азербайджан продолжит нарушать режим прекращения огня

Ответ АО будет несоразмерно жестким, если Азербайджан продолжит нарушать режим прекращения огня

Если Азербайджан продолжит нарушать режим прекращения огня в гуманитарных целях и начнет наступательные операции, реакция Армии обороны будет непропорционально жесткой. 

Как передает Арменпресс, с таким заявлением  выступила Армия обороны Арцаха.

«10 и 11 октября Азербайджан продолжал ракетный и артиллерийский  обстрел мирных населенных пунктов в Арцахе, поражая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Армия обороны Республики Арцах привержена достигнутому соглашению о прекращении огня в гуманитарных целях. Если Азербайджан продолжит нарушать гуманитарный режим прекращения огня  и начнет наступательные операции, ответ Армии обороны будет несоразмерно жестким», - говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

 

 


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