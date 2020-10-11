СМИ: патрульные корабли КНР вошли в зону у спорных с Японией островов Сенкаку

Два патрульных корабля КНР вошли в воскресенье в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, к Сенкаку подошли три китайских корабля, два из них вошли в зону у островов и пытались приблизиться к проходившему там японскому рыболовецкому судну. Японская береговая охрана призывает корабли КНР покинуть этот район.

В связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги начал работать кризисный штаб по оперативному сбору и анализу информации. Последний раз патрульные корабли КНР заходили в эту зону 28 августа.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.