МЧС призывает не включать в гуманитарную помощь еду домашнего и неизвестного приготовления
14:02, 11 Октябрь, 2020
Министерство по чрезвычайным ситуациям РА, координирующее процесс сбора и предоставления гуманитарной помощи, распространило заявление о том, что продукты питания неизвестного происхождения или приготовленные в домашних условиях, не принимаются по соображениям безопасности.
«Мы призываем вас не включать в состав гуманитарного груза, который предназначен вами для отправки в Арцах, одежду, продукты питания неизвестного происхождения (немаркированные, домашние консервы, молочные продукты и т.д.). Они не принимаются», - как передает Арменпресс, заявили в министерстве.
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