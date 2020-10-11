МЧС призывает не включать в гуманитарную помощь еду домашнего и неизвестного приготовления

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА, координирующее процесс сбора и предоставления гуманитарной помощи, распространило заявление о том, что продукты питания неизвестного происхождения или приготовленные в домашних условиях, не принимаются по соображениям безопасности.

«Мы призываем вас не включать в состав гуманитарного груза, который предназначен вами для отправки в Арцах, одежду, продукты питания неизвестного происхождения (немаркированные, домашние консервы, молочные продукты и т.д.). Они не принимаются», - как передает Арменпресс, заявили в министерстве.