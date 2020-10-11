В Таджикистане начались выборы президента

В Таджикистане в воскресенье в 6:00 (4:00 мск) открылись избирательные участки на выборах президента республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана (ЦКВР), в стране открылись 68 избирательных округов, 3 375 избирательных участков внутри страны. Еще 39 избирательных участков откроются в день выборов за рубежом.

Избирательные участки, расположенные на территории Таджикистана, будут работать до 20:00 часов по местному времени.

ЦКВР зарегистрировала кандидатами представителей пяти из семи действующих партий. Нынешний президент республики Эмомали Рахмон, занимающий эту должность с ноября 1994 года, выдвинут кандидатом на пост президента возглавляемой им Народно-демократической партией Таджикистана, а также Федерацией независимых профсоюзов и Союзом молодежи республики.

Кандидатами на пост президента также зарегистрированы лидеры партий: Рустам Латифзода - от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода - от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партии Таджикистана.

По данным ЦКВР, право голоса имеют 4 943 289 избирателей. Выборы считаются состоявшимися, если на избирательные участки явились более 50% избирателей.

Контролировать ход голосования будут более 145 наблюдателей от различных международных организаций. Выборы будут освещать более 267 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.

Предварительные результаты выборов президента Таджикистана будут объявлены в течение 24 часов после окончания голосования, а окончательные результаты - не позднее чем через две недели после окончания выборов.