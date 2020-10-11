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Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении Эш- Шарара

Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении Эш- Шарара

 Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о снятии режима форс-мажора с крупнейшего в стране нефтяного месторождения Эш-Шарара и возобновлении на нем нефтедобычи. Как передает Арменпресс, об этом говорится в специальном заявлении NOC, опубликованном в воскресенье на официальной странице корпорации в Facebook.

"Корпорация объявляет об отмене форс-мажорных обстоятельств [на месторождении Эш-Шарара] с воскресенья, 11 октября", - отмечается в сообщении NOC.

 


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