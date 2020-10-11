Армия обороны Арцаха обнародовала новые имена погибших военнослужащих
12:53, 11 Октябрь, 2020
Министерство обороны Арцаха обнародовало новые имена военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии.
- Никогосян Тарон Тадевосович, 1992 г/р
- Шахназарян Асатур Суренович, 1996 г/р
- Мкртчян Айк Арамович, 1997 г/р
- Махтесян Грач Варужанович, 2001 г/р
- Саакян Павел Миранович, 2000 г/р
- ЭркоянМанвелДарвинович, 2000 г/р
- Хачатрян Артур Мисакович, 2001 г/р
- ГузанянГеворгЮраевич, 2001 г/р
- Тигранян Артур Серобович, 2000 г/р
- КазарянПайлак Давидович, 2001 г/р
- Киракосян Арен Каренович, 2000 г/р
- Оганян АрманАрутюнович, 2001 г/р
- Аракелян АрцрунМеружанович, 2001 г/р
- Айрапетян Эдгар Вагеевич, 2000 г/р
- Азарян Славик Араратович, 2000 г/р
- Акопян Завен Степанович, 2001 г/р
- Овакимян АрманАрамович, 2000 г/р
- ХалатянАрташесАкопович, 2001 г/р
- Саргсян Нарек Вагаршакович, 2001 г/р
- Аваков Сурен Славикович, резервист 1974 г/р
- Карапетян АбраамОвсепович, 2001 г/р
- Карапетян Армен Давидович, 2001 г/р
- Туманян Гриша Норайрович, 1999 г/р
- Погосян Саркис Самвелович, 1990 г/р
- Фарманян Александр Наириевич, 1996 г/р
До этого уже были объявлены имена 404 погибших военнослужащих.
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