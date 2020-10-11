Армия обороны Арцаха обнародовала новые имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Арцаха обнародовало новые имена военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии.

Никогосян Тарон Тадевосович, 1992 г/р Шахназарян Асатур Суренович, 1996 г/р Мкртчян Айк Арамович, 1997 г/р Махтесян Грач Варужанович, 2001 г/р Саакян Павел Миранович, 2000 г/р ЭркоянМанвелДарвинович, 2000 г/р Хачатрян Артур Мисакович, 2001 г/р ГузанянГеворгЮраевич, 2001 г/р Тигранян Артур Серобович, 2000 г/р КазарянПайлак Давидович, 2001 г/р Киракосян Арен Каренович, 2000 г/р Оганян АрманАрутюнович, 2001 г/р Аракелян АрцрунМеружанович, 2001 г/р Айрапетян Эдгар Вагеевич, 2000 г/р Азарян Славик Араратович, 2000 г/р Акопян Завен Степанович, 2001 г/р Овакимян АрманАрамович, 2000 г/р ХалатянАрташесАкопович, 2001 г/р Саргсян Нарек Вагаршакович, 2001 г/р Аваков Сурен Славикович, резервист 1974 г/р Карапетян АбраамОвсепович, 2001 г/р Карапетян Армен Давидович, 2001 г/р Туманян Гриша Норайрович, 1999 г/р Погосян Саркис Самвелович, 1990 г/р Фарманян Александр Наириевич, 1996 г/р

До этого уже были объявлены имена 404 погибших военнослужащих.