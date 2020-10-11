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Армия обороны Арцаха обнародовала новые имена погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха обнародовала новые имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Арцаха обнародовало новые имена военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии.

  1. Никогосян Тарон Тадевосович, 1992 г/р
  2. Шахназарян Асатур Суренович, 1996 г/р
  3. Мкртчян Айк Арамович, 1997 г/р
  4. Махтесян Грач Варужанович, 2001 г/р
  5. Саакян Павел Миранович, 2000 г/р
  6. ЭркоянМанвелДарвинович, 2000 г/р
  7. Хачатрян Артур Мисакович, 2001 г/р
  8. ГузанянГеворгЮраевич, 2001 г/р
  9. Тигранян Артур Серобович, 2000 г/р
  10. КазарянПайлак Давидович, 2001 г/р
  11. Киракосян Арен Каренович, 2000 г/р
  12. Оганян АрманАрутюнович, 2001 г/р
  13. Аракелян АрцрунМеружанович, 2001 г/р
  14. Айрапетян Эдгар Вагеевич, 2000 г/р
  15. Азарян Славик Араратович, 2000 г/р
  16. Акопян Завен Степанович, 2001 г/р
  17. Овакимян АрманАрамович, 2000 г/р
  18. ХалатянАрташесАкопович, 2001 г/р
  19. Саргсян Нарек Вагаршакович, 2001 г/р
  20. Аваков Сурен Славикович, резервист 1974 г/р
  21. Карапетян АбраамОвсепович, 2001 г/р
  22. Карапетян Армен Давидович, 2001 г/р
  23. Туманян Гриша Норайрович, 1999 г/р
  24. Погосян Саркис Самвелович, 1990 г/р
  25. Фарманян Александр Наириевич, 1996 г/р

 

До этого уже были объявлены имена 404 погибших военнослужащих.

 

 

 

 


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