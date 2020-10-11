Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на предвыборный штаб политика.

Митинги пройдут в штате Пенсильвания во вторник и в штате Айова в среду на летном поле у трапа президентского самолета, как Трамп уже неоднократно делал ранее.

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во Флориде.

В субботу он впервые появился перед своими сторонниками, выступив с менее чем 20-минутной речью с балкона Белого дома. Ранее его лечащий врач говорил, что окончательно можно будет "выдохнуть" и быть спокойными за здоровье президента в следующий понедельник. Сам Трамп уверяет, что чувствует себя прекрасно.