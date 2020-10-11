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Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ

Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на предвыборный штаб политика.

Митинги пройдут в штате Пенсильвания во вторник и в штате Айова в среду на летном поле у трапа президентского самолета, как Трамп уже неоднократно делал ранее.

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во Флориде.

В субботу он впервые появился перед своими сторонниками, выступив с менее чем 20-минутной речью с балкона Белого дома. Ранее его лечащий врач говорил, что окончательно можно будет "выдохнуть" и быть спокойными за здоровье президента в следующий понедельник. Сам Трамп уверяет, что чувствует себя прекрасно.


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