Аронян - лидер Norway Chess

Лидер армянских шахмат Леон Аронян лидирует и в Norway chess.

Как передает Арменпресс, в пятом туре турнира Altibox Norway Chess, проходящего в Ставангере,Аронян сыграл черными с представителем США ФабианоКаруаной. Последний сдался на 52-м ходу партии.

Сейчас Аронян лидирует в турнирной таблице с 11 очками.

Следующим соперником Ароняна снова станет Каруана.