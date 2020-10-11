Аронян - лидер Norway Chess
Лидер армянских шахмат Леон Аронян лидирует и в Norway chess.
Как передает Арменпресс, в пятом туре турнира Altibox Norway Chess, проходящего в Ставангере,Аронян сыграл черными с представителем США ФабианоКаруаной. Последний сдался на 52-м ходу партии.
Сейчас Аронян лидирует в турнирной таблице с 11 очками.
Следующим соперником Ароняна снова станет Каруана.
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