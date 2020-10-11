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Врач Трампа сообщил, что тот больше не опасен для окружающих в плане передачи коронавируса

Врач Трампа сообщил, что тот больше не опасен для окружающих в плане передачи коронавируса

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил в субботу, что глава государства больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест [на наличие коронавируса] показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи [инфекции]", - отмечается в тексте.

"Сегодня, на 10-й день после появления симптомов, при отсутствии повышенной температуры более 24 часов и развития остальных симптомов, разнообразие высококачественных тестов показывает, что больше нет оснований говорить об активном размножении вируса, - обратил внимание Конли. - Кроме того, проводимое на протяжении всей болезни тестирование показывает снижение вирусной нагрузки [в организме] <...>".

Врач заверил, что будет отслеживать состояние Трампа по мере его возвращения к активному графику.

 


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