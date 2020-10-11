В зависимости от действий Азербайджана, Арцах может призвать РА и иные страны признать его независим

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян обратится к властям Армении и международным организациям с призывом признать независимость Арцаха, если Азербайджан не выразит готовность решить вопрос мирным путем в ближайшие 1-2 дня.

Как передает Арменпресс,об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября.

«Я еще не хочу говоритьоднозначно, каким будет поведение уже сформированной коалиции, террористов, Турции и Азербайджана, насколько они будут уважать посредничество России, насколько они будут уважать призывы, заявления и советы международных организаций и придут к прекращению огня – в первую очередь для решения гуманитарных проблем. Только тогда мы пойдем на переговоры. В этом регионе идет не карабахско-азербайджанская борьба, это не проблема будущего народа Арцаха и в каком-то смысле – проблема будущего народа Азербайджана, а здесь таятся гораздо более серьезные проблемы или программы, которые угрожают вообще всему человечеству», - сказал Арутюнян.

Он подчеркнул, что, если они не почувствуют готовности Азербайджана решить вопрос мирным путем в ближайшие 1-2 дня, то он сначала обратится к властям Армении, а затем к международным организациям и всем странам мира с призывом признать независимость Арцаха.

«Конечно, здесь мы увидим список тех стран, которые уважают права человека, уважают международное право, право наций на самоопределение. Мир увидит также список тех стран, которые способствуют терроризму. Тех государств, которые поддерживают Азербайджан, поддерживают международный терроризм, они должны быть названы, и народы этих стран должны знать о поведении своих властей. Все эти государства должны держать ответ передвсем человечеством, и самое главное – перед Богом», - сказал президент Арцаха.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими удерживаемыми лицами - с одобрения Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с критериями.

Однако, проигнорировав соглашение, азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня через несколько минут после его вступления в силу. Подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры с целью остановить наступление противника. Вечером 10 октября противник обстрелял ракетами Степанакерт, Шуши и другие крупные города.

Лилит Демурян