Проникновение международного терроризма в регион осуществлялось Азербайджаном открыто: президент Ар

Азербайджан и Турция, развязавшие масштабную войну против Арцаха, в рамках арцахского конфликта пытаются создать новую платформу для международного терроризма.

Как передает Арменпресс,об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября.

«ВАрцахесегодня происходит самое большое посягательство на человечество. В рамках арцахского вопроса они пытаются создать новую платформу для международного терроризма. И это должны понимать все», - сказал Арутюнян.

Он отметил, что проникновение международного терроризма в регион осуществляется открыто. «Фактов очень-очень много, они подтверждены и освещаются разными странами и структурами в разных форматах», - сказал президент Арцаха, подчеркнув, что есть доказательства того, что эти преступные группы были привлечены против Арцаха.

Говоря о несоблюдении Азербайджаном достигнутого соглашения о прекращении огня, Араик Арутюнян подчеркнул, что народ Арцаха больше всего хочет мира во всем мире, но если Азербайджан не хочет мира, то его принудятк этому миру.

«Мы стоим за мир, больше всех на свете мира хочет Арцах, но мы не можем принять обязательное условие от страны, цель которой - уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуруАрцаха, саму историю Арцаха. Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война», - сказал Араик Арутюнян, отметив, что Азербайджан только после длительных тяжелых потерь будет готов принять условия перемирия или прекращения огня.