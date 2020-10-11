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Обстановка в населенных пунктах Арцаха и на передовой сравнительно спокойная

Обстановка в населенных пунктах Арцаха и на передовой сравнительно спокойная

Обстановка на передовой и в населенных пунктах Республики Арцах на данный момент сравнительно спокойная.

Как передает Арменпресс,об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября.

«По утренним данныммогу отметить, что обстановка сталасравнительно спокойнее. Мы не знаем, как долго это продлится. По населенным пунктам не производится ракетных и артиллерийских обстрелов. На передовой имеют место очень мелкие перестрелки, задействована малая артиллерия, есть небольшие межпозиционные бои. Я не знаю, как дальше  будет развиваться день», - сказал Арутюнян.

 

Норайр Шогикян


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