Обстановка в населенных пунктах Арцаха и на передовой сравнительно спокойная
11:12, 11 Октябрь, 2020
Обстановка на передовой и в населенных пунктах Республики Арцах на данный момент сравнительно спокойная.
Как передает Арменпресс,об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября.
«По утренним данныммогу отметить, что обстановка сталасравнительно спокойнее. Мы не знаем, как долго это продлится. По населенным пунктам не производится ракетных и артиллерийских обстрелов. На передовой имеют место очень мелкие перестрелки, задействована малая артиллерия, есть небольшие межпозиционные бои. Я не знаю, как дальше будет развиваться день», - сказал Арутюнян.
Норайр Шогикян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен