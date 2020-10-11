В Степанакерте нет такого места, где бы не разорвались ракетные снаряды: президент Арцаха

В столице Арцаха Степанакерте нет такого места, где бы не взорвались ракетные снаряды.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 11 октября заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян, отметив, что Азербайджан под предлогом поражения военных объектов применяет различные виды оружия против мирного населения Арцаха.

«Что используется против гражданского населения: «Смерч», «Полонез», ракетные комплексы, беспилотники. Под предлогом поражения инфраструктуры или военных объектов - в Степанакерте нет ни одного места, где бы не разорвались ракетные снаряды. Нанесен удар и по церквивШуши, которая не вписывается ни в одну моральную категорию, ведь поблизости нет ни одного военного объекта или инфраструктуры», - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха подчеркнул, что Азербайджаннарушает общечеловеческие ценности.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные боевые действия на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, Шуши и другие крупные города. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. В ожесточенных боях на линии соприкосновения обе стороны несут потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Обнаружены доказательства причастности Турции, переброски наемников из Сирии и их использования против Арцаха.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими задержанными - с одобрения Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с критериями. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения, в соответствии с основными принципами урегулирования и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», - говорится в заявлении.

Норайр Шогикян